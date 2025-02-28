В России стало больше регионов со средней зарплатой выше 100 тысяч рублей
Средняя зарплата в 11 регионах России превысила показатель в 100 тысяч рублей
Средняя заработная плата в 11 регионах России по итогам 2024 года превысила сто тысяч рублей. Как сообщают РИА «Новости», ссылаясь на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), во всех субъектах страны в целом выросла зарплата за прошлый год.
На Чукотке были зафиксированы самые высокие средние зарплаты — 185 тысяч рублей. За ней следуют Ямало-Ненецкий автономный округ с 164 тысячами рублей и Москва с 162 тысячами рублей. В перечень регионов с зарплатами, превышающими 100 тысяч рублей, вошли 11 субъектов: Москва, Санкт-Петербург, Мурманская область, Магаданская область, Сахалинская область, ЯНАО, ХМАО, Якутия, Камчатский край и Чукотка.
Среднемесячная зарплата, начисленная работникам организаций, определяется до учёта налогов и включает премии. В расчёт входят доходы всех сотрудников компаний, размещённых в субъектах федерации, включая тех, кто имеет очень высокие оклады.
Ранее Life.ru рассказал, что в России выросли зарплаты врачей. Теперь медики получают до 123 тысяч рублей ежемесячно. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Например, в 2019 году средняя зарплата составляла 80 756 рублей, в 2023 году — 113 602 рубля, а за первые девять месяцев 2024 года — 123 259 рублей.
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