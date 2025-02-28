В России стало больше регионов со средней зарплатой выше 100 тысяч рублей

Средняя заработная плата в 11 регионах России по итогам 2024 года превысила сто тысяч рублей. Как сообщают РИА «Новости», ссылаясь на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), во всех субъектах страны в целом выросла зарплата за прошлый год.

На Чукотке были зафиксированы самые высокие средние зарплаты — 185 тысяч рублей. За ней следуют Ямало-Ненецкий автономный округ с 164 тысячами рублей и Москва с 162 тысячами рублей. В перечень регионов с зарплатами, превышающими 100 тысяч рублей, вошли 11 субъектов: Москва, Санкт-Петербург, Мурманская область, Магаданская область, Сахалинская область, ЯНАО, ХМАО, Якутия, Камчатский край и Чукотка.

Среднемесячная зарплата, начисленная работникам организаций, определяется до учёта налогов и включает премии. В расчёт входят доходы всех сотрудников компаний, размещённых в субъектах федерации, включая тех, кто имеет очень высокие оклады.