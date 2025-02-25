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Регион
25 февраля, 08:51

Минздрав назвал размер средней заработной платы врачей в России

Мурашко: Средняя зарплата врачей выросла с 80 тысяч до 123 тысяч рублей

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что средняя заработная плата врачей в России возросла с 80 тысяч рублей в 2019 году до 123 тысяч рублей в 2024 году. Такие данные были озвучены на заседании фракции КПРФ в Госдуме.

Глава Минздрава привел конкретные цифры: в 2019 году средняя зарплата врачей составляла 80 756 рублей, в 2023 году — 113 602 рубля, а за первые девять месяцев 2024 года — 123 259 рублей.

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Кроме того, Мурашко отметил, что средняя зарплата среднего медицинского персонала также увеличилась — с 39,5 тысячи рублей в 2019 году до 61 тысячи рублей в 2024 году.

Ранее Life.ru писал, что с 2026 года в России пенсии по старости начнут назначать в беззаявительном порядке. Социальный фонд сам примет решение о выплатах и уведомит об этом их получателей за месяц до наступления нужного возраста

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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