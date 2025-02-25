Минздрав назвал размер средней заработной платы врачей в России

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что средняя заработная плата врачей в России возросла с 80 тысяч рублей в 2019 году до 123 тысяч рублей в 2024 году. Такие данные были озвучены на заседании фракции КПРФ в Госдуме.

Глава Минздрава привел конкретные цифры: в 2019 году средняя зарплата врачей составляла 80 756 рублей, в 2023 году — 113 602 рубля, а за первые девять месяцев 2024 года — 123 259 рублей.

Кроме того, Мурашко отметил, что средняя зарплата среднего медицинского персонала также увеличилась — с 39,5 тысячи рублей в 2019 году до 61 тысячи рублей в 2024 году.