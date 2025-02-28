Разработчик самолёта МС-21 и главный конструктор ОКБ им. Яковлева умер на операционном столе

Скончался главный конструктор «ОКБ им. А. С. Яковлева» и разработчик оборудования для самолёта МС-21 Алексей Рахимбаев. У него остановилось сердце во время операции на коленном суставе, передаёт телеграм-канал SHOT.

72-летний Алексей Гайратович был доставлен в одну из столичных больниц на срочную операцию из-за проблем с коленным суставом. Ему делали артроскопическую санацию левого коленного сустава, но через несколько минут после начала операции сердце мужчины не выдержало, он умер на операционном столе.

Алексей Рахимбаев окончил МАИ в 1975-м. С 1974-го работал в конструкторском бюро им. А.С. Яковлева, с 1991-го был главным конструктором. Одновременно в 1997–2019-м был гендиректором ЗАО «Як-инжиниринг». Руководил работами по Як-40, Як-42 и их модификациям, а также конструировал самолёты бизнес-класса.