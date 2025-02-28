СК: В Челябинске задержаны трое сотрудников «Макфы» по делу о взятке в 16 млн

В Челябинске по делу о взятке в особо крупном размере задержаны трое сотрудников компании «Макфа». По данным следствия, речь идёт о сумме не менее 16 миллионов рублей, которую должен был передать представителя коммерческой фирмы. Задержание произошло в момент передачи первой части денежных средств — 1 миллиона рублей. Об этом сообщили в СК РФ.

Кадры задержания и допроса сотрудников «Макфы». Видео © Telegram / Следком

Уголовные дела возбуждены против директора по закупкам и снабжению и начальника службы закупа зерна АО «Макфа». Они непосредственно пытались получить взятку. Посредником выступал менеджер службы закупа зерна. Против него также возбуждено дело.

По версии следствия, должностные лица «Макфы» с сентября 2024 года по февраль 2025 года, вступив в сговор, вымогали крупную сумму — не менее 16 миллионов рублей — у коммерческой организации за подписание спецификаций к контракту на поставку пшеницы.

Следователи уже провели обыск по месту работы подозреваемых. В настоящее время расследование продолжается, решается вопрос об избрании меры пресечения для работников компании.