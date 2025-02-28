Названы две категории россиян, которые наиболее уязвимы для мошенников

Жертвами мошенников в России чаще всего становятся пенсионеры и студенты. Об этом рассказал замдиректора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» Тимофей Воронин в беседе с RT.

По словам специалиста, мошенники часто пользуются доверчивостью и невнимательностью пенсионеров, чтобы нажиться на них. В большинстве случаев злоумышленники прибегают к схемам, связанным с доначислением пенсионных баллов, оформлением заявок на вызов сантехника, электрика и прочими бытовыми услугами. Пожилым людям приходят СМС-сообщения с кодом от «Госуслуг», после чего деньги с их счетов пропадают или начинается вымогательство.

Как ни странно, но продвинутая молодёжь в лице студентов тоже часто оказывается довольно невнимательной, попадаясь на уловки мошенников.

«Студенты также весьма часто бывают невнимательны, не имеют необходимого опыта работы с финансовыми инструментами и могут поддаться на провокацию мошенников», — объяснил Воронин.

Желание студентов быстро и легко заработать делает их уязвимыми перед мошенниками. Эксперты констатируют печальную тенденцию увеличения числа студентов, пострадавших от действий злоумышленников.

Чтобы обезопасить себя и свои деньги, важно не поддаваться на приёмы мошенников. Подозрительные звонки специалист рекомендует сбрасывать и самостоятельно перезванивать в банк, ФСБ или управляющую компанию. Также важно помнить, что настоящие сотрудники МВД, ЦБ, ФСБ, СФР и любых других организаций не просят код подтверждения от «Госуслуг».