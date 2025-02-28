«Сами справитесь?» Трамп выставил Стармера посмешищем одним вопросом о России

Президент США Дональд Трамп удачно пошутил перед журналистами во время визита британского премьера Кира Стармера в Белый дом. Американский лидер поинтересовался, способна ли Великобритания противостоять РФ в одиночку, пока его английский союзник разглагольствовал о силе американо-британского союза.

Стармер и Трамп. Видео © X/ ShireStrike

«Сможете взять на себя Россию самостоятельно?» — спросил Трамп Стармера.

Ничего ответить на это британский премьер не смог, впав в ступор, но журналистам шутка понравилась. Этому предшествовал непродолжительный монолог Стармера о том, насколько же на самом деле силён и могуч союз Великобритании и США.

В комментариях к трансляции брифинга сразу вспомнили эпизод из мультсериала «Симпсоны», где Гомер Симпсон полностью исчезает в кустах. Вероятно, Стармер хотел бы сделать также, но кустов в Белом доме не оказалось.