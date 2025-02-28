Бежавший из России Андрей Макаревич* задумал возродить легендарный «Смак»

Музыкант Андрей Макаревич* собирается возродить легендарную программу «Смак». Лидер группы «Машина времени» уже нашёл делового партнёра, который поможет снова запустить кулинарное шоу в эфире. В какой стране планируется снимать и показывать новую версию программы, пока неизвестно, сообщает Mash.

Новым партнёром станет один из продюсеров «Рецепта на миллион» Павел Судаков, который был основателей «Смака» в 90-х и работал в качестве режиссёра. Последний раз кулинарное шоу вёл Иван Ургант, пока оно не прекратило своё существование в 2018 году.

При этом не так давно с Макаревичем* перестал сотрудничать продюсер «Адской кухни» Николай Билык, обладавший 49% бизнеса. Тогда музыканту пришлось искать нового партнёра.

Ранее Макаревич* рассказал, почему не отправляет деньги в помощь ВСУ. Лидер группы «Машина времени» объяснил, что беспокоится за жизнь сына, находящегося в Москве. Он не хочет, чтобы «построенная на его средства ракета поразила Москву и убила его сына».