Милонов: Макаревич* и Галкин* сохранили имущество в России благодаря связям

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что иноагенты Андрей Макаревич* и Максим Галкин* смогли сохранить имущество на родине благодаря связям в высших кабинетах власти. Полезными знакомствами артисты обзавелись за десятилетия творческой деятельности, допустил парламентарий в беседе с NEWS.ru.

«Понятно, что эти жуки-коллаборанты — Макаревичи* и Галкины* — за годы своей творческой деятельности в таком количестве саун напели и корпоративчиков наделали! У них, вероятно, могли остаться знакомые человечки в определённых кабинетах», — отметил депутат.

Милонов подчеркнул, что на данный момент конфискация собственности у иноагентов не является приоритетной задачей государства.