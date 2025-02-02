Милонов: Макаревич* и Галкин* сохранили имущество в России благодаря связям
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что иноагенты Андрей Макаревич* и Максим Галкин* смогли сохранить имущество на родине благодаря связям в высших кабинетах власти. Полезными знакомствами артисты обзавелись за десятилетия творческой деятельности, допустил парламентарий в беседе с NEWS.ru.
«Понятно, что эти жуки-коллаборанты — Макаревичи* и Галкины* — за годы своей творческой деятельности в таком количестве саун напели и корпоративчиков наделали! У них, вероятно, могли остаться знакомые человечки в определённых кабинетах», — отметил депутат.
Милонов подчеркнул, что на данный момент конфискация собственности у иноагентов не является приоритетной задачей государства.
Напомним, что недавно Андрей Макаревич* начал продавать имущество в Израиле. Например, музыкант решил избавиться от заляпанного пятнами вина обеденного стола. Причиной такой распродажи является подготовка артиста к отъезду в США из-за нестабильной обстановки на Ближнем Востоке, уверены эксперты.
* Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
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