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28 февраля, 08:40

Посольство РФ подтвердило гибель двух россиян на Филиппинах

Посольство РФ на Филиппинах подтвердило гибель двух российских туристов у острова Верде. По данным дипломатов, М. С. Мелехов и И. Перегудин утонули во время дайвинга у острова Верде 27 февраля около 13:30 (08:30 мск).

«Тело М. С. Мелехова было доставлено в больницу Святого Патрика города Батангас, И. Перегудина — в больницу Пуэрто-Галеры, провинция Восточный Миндоро», — цитирует ТАСС сообщение дипломатического представительства.

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Напомним, ранее зарубежные СМИ сообщили о гибели двух россиян на Филиппинах. Четверо туристов отплыли на лодке у острова Верде вместе с филиппинским инструктором, но их унесло сильным течением во время погружения. Двоим удалось спастись, один из туристов утонул, а на второго напали акулы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ryan Sleiman

Александра Вишнякова
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