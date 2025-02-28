Посольство РФ подтвердило гибель двух россиян на Филиппинах

Посольство РФ на Филиппинах подтвердило гибель двух российских туристов у острова Верде. По данным дипломатов, М. С. Мелехов и И. Перегудин утонули во время дайвинга у острова Верде 27 февраля около 13:30 (08:30 мск).

«Тело М. С. Мелехова было доставлено в больницу Святого Патрика города Батангас, И. Перегудина — в больницу Пуэрто-Галеры, провинция Восточный Миндоро», — цитирует ТАСС сообщение дипломатического представительства.