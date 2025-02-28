В Британии родился ребёнок без глаза и с ухом на щеке

В Великобритании на свет появился ребёнок без глаза и с ухом на щеке. Джеймс и Грейс готовились к рождению своего первого малыша, однако их долгожданный сын родился с редким заболеванием, пишет Daily Mail.

Беременность девушки проходила без осложнений, однако после рождения у малыша Винни возникли серьёзные проблемы с дыханием. Отец сразу заподозрил что-то неладное, увидев новорождённого: у мальчика правое ухо находилось на щеке, а правого глаза не было.

У Винни диагностировали синдром Гольденхара — редкое заболевание, которое проявляется аномалиями в развитии глаз, ушей и позвоночника. Обычно оно затрагивает внешнюю сторону тела, но также может влиять на сердце, почки, лёгкие и нервную систему. По данным клиники Кливленда, этот синдром встречается у одного из 25 тысяч новорождённых.

Мальчику сразу же провели операцию, после чего он провёл два месяца в больнице. В возрасте полутора месяцев ему сделали трахеостомию, чтобы он мог самостоятельно дышать. Тем не менее у него часто возникают инфекции дыхательных путей. В будущем ему предстоит пройти ряд медицинских процедур, включая установку глазного протеза и операцию по перемещению уха.