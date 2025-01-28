Врачи отрезали палец 5-летнему Мише. Но он был не против, ведь родился с полидактилией

Врачи Филатовской детской больницы успешно провели реконструкцию руки пятилетнему Мише с полидактилией — пороком развития кисти, при котором наблюдается увеличение количества пальцев с различной степенью их формирования. Этот врожденный генетический дефект встречается примерно у 1-2 новорождёпервый палец правой руки был «удвоен» на уровне ногтевой и частично основной фаланги. Врачи предварительно удалили «половинки» пальцев, направленные друг к другу, и сформировали большой палец, объединив оставшиеся части двух фрагментовнных на 1000.

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У Миши первый палец правой руки был «удвоен» на уровне ногтевой и частично основной фаланги. Врачи предварительно удалили «половинки» пальцев, направленные друг к другу, и сформировали большой палец, объединив оставшиеся части двух фрагментов.

«Сложность операции была в том, чтобы обойти и не задеть два сустава и при этом сформировать и точно сопоставить два мягкотканно-костных лоскута, из которых и был реконструирован палец, по форме и функциям наиболее приближенный к нормальному», — рассказывает микрохирург больницы Павел Гончарук.

Четыре месяца спустя после операции функции пальца значительно восстановились, и Миша уже активно использует правую руку в повседневной жизни. Реабилитацию он проходит в Филатовской детской больнице, а через полгода врачи планируют операцию на его левой руке.