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Регион
28 февраля, 10:56

65 млн похитили из BMW бывшего топ-менеджера «‎Ленэнерго», вора поймали по пути в Мурманск

Mash на Мойке: Экс-замглава «Ленэнерго» Горячев обвинил водителя в краже ₽65 млн

У экс-замгендиректора «Ленэнерго» Алексея Горячева похитили 65 миллионов рублей. Он оставил сумку с крупной суммой в своём BMW, а когда вернулся, не обнаружил сумочки с деньгами на месте. Под подозрение сразу попал водитель Горячева, его уже задержали. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».

По словам Горячева, ключи от BMW были только у него и водителя. Машину он оставил на подземной парковке. Задержать подозреваемого удалось в тот же день, водитель направлялся в Мурманск. Сам Горячев тоже был судим — в 2020 году его задержали за финансовые махинации, отмывание и мошенничество. Однако по большинству эпизодов его оправдали и в колонии Горячев провёл только 2,5 года.

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Kandinsky/ Life.ru

Полина Никифорова
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