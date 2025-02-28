65 млн похитили из BMW бывшего топ-менеджера «Ленэнерго», вора поймали по пути в Мурманск
Mash на Мойке: Экс-замглава «Ленэнерго» Горячев обвинил водителя в краже ₽65 млн
У экс-замгендиректора «Ленэнерго» Алексея Горячева похитили 65 миллионов рублей. Он оставил сумку с крупной суммой в своём BMW, а когда вернулся, не обнаружил сумочки с деньгами на месте. Под подозрение сразу попал водитель Горячева, его уже задержали. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».
По словам Горячева, ключи от BMW были только у него и водителя. Машину он оставил на подземной парковке. Задержать подозреваемого удалось в тот же день, водитель направлялся в Мурманск. Сам Горячев тоже был судим — в 2020 году его задержали за финансовые махинации, отмывание и мошенничество. Однако по большинству эпизодов его оправдали и в колонии Горячев провёл только 2,5 года.
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Kandinsky/ Life.ru