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Регион
28 февраля, 10:33

Кремль взял на прицел военные шаги Швеции из-за подготовки разведки к «‎натиску русских»

Песков отметил мониторинг военных шагов Швеции, готовящейся к конфронтации с РФ

Кремль услышал слова главы шведской военной разведки Томаса Нильссона насчёт подготовки к конфронтации с Россией и начал пристально отлеживать военную деятельность страны в рамках НАТО. Москва продолжает активно принимать меры безопасности. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос, видят ли в Кремле активизацию военного присутствия Стокгольма после вхождения в НАТО и вызывает ли это обеспокоенность.

«В целом речь идёт о полноформатном участии в альянсе. Конечно, наши военные очень внимательно все процессы отслеживают, мониторят, принимают соответствующие меры», — сказал Песков журналистам.

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Напомним, по оценке главы разведки Швеции Томаса Нильссона, конфронтация с Россией может начаться после урегулирования конфликта на Украине. В связи с этим он призывает укреплять собственную оборону и подготовить вооружённые силы страны к потенциальному противостоянию, потому что «русские вернутся в наши края».

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Life.ru

Наталья Афонина
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