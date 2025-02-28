Кремль взял на прицел военные шаги Швеции из-за подготовки разведки к «‎натиску русских»

Кремль услышал слова главы шведской военной разведки Томаса Нильссона насчёт подготовки к конфронтации с Россией и начал пристально отлеживать военную деятельность страны в рамках НАТО. Москва продолжает активно принимать меры безопасности. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос, видят ли в Кремле активизацию военного присутствия Стокгольма после вхождения в НАТО и вызывает ли это обеспокоенность.

«В целом речь идёт о полноформатном участии в альянсе. Конечно, наши военные очень внимательно все процессы отслеживают, мониторят, принимают соответствующие меры», — сказал Песков журналистам.