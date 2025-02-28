Кремль взял на прицел военные шаги Швеции из-за подготовки разведки к «натиску русских»
Песков отметил мониторинг военных шагов Швеции, готовящейся к конфронтации с РФ
Кремль услышал слова главы шведской военной разведки Томаса Нильссона насчёт подготовки к конфронтации с Россией и начал пристально отлеживать военную деятельность страны в рамках НАТО. Москва продолжает активно принимать меры безопасности. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос, видят ли в Кремле активизацию военного присутствия Стокгольма после вхождения в НАТО и вызывает ли это обеспокоенность.
«В целом речь идёт о полноформатном участии в альянсе. Конечно, наши военные очень внимательно все процессы отслеживают, мониторят, принимают соответствующие меры», — сказал Песков журналистам.
Напомним, по оценке главы разведки Швеции Томаса Нильссона, конфронтация с Россией может начаться после урегулирования конфликта на Украине. В связи с этим он призывает укреплять собственную оборону и подготовить вооружённые силы страны к потенциальному противостоянию, потому что «русские вернутся в наши края».
Life.ru