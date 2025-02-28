«Русские вернутся»: Глава разведки Швеции призвал готовиться к конфронтации с Россией
Глава разведки Швеции Нильссон призвал готовиться к конфронтации с РФ после СВО
Швеции стоит готовиться к возможной конфронтации с Россией после урегулирования конфликта на Украине, считает глава шведской военной разведки Томас Нильссон. В беседе с Politico он назвал Москву «военной угрозой» для скандинавской страны.
Руководитель разведки обратил внимание на сокращение активности военных сил России в Балтийском регионе, но выразил уверенность в восстановлении российского военного присутствия вблизи рубежей Швеции после завершения спецоперации.
«Как только военные действия на Украине прекратятся или сократятся, … уверен, что русские вернутся в наши края», — предупреждает главный разведчик Швеции.
Напомним, 7 марта 2024 года Швеция официально вступила в НАТО, став 32-м членом Североатлантического альянса. Заявку Стокгольма ещё в 2023 году одобрило большинство стран НАТО, кроме Турции и Венгрии. Венгерский парламент подписал её 5 марта, а Турция сделала это в январе текущего года.
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