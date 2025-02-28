«‎Русские вернутся»: Глава разведки Швеции призвал готовиться к конфронтации с Россией

Швеции стоит готовиться к возможной конфронтации с Россией после урегулирования конфликта на Украине, считает глава шведской военной разведки Томас Нильссон. В беседе с Politico он назвал Москву «военной угрозой» для скандинавской страны.

Руководитель разведки обратил внимание на сокращение активности военных сил России в Балтийском регионе, но выразил уверенность в восстановлении российского военного присутствия вблизи рубежей Швеции после завершения спецоперации.