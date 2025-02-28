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Регион
28 февраля, 10:27

Спасатели сняли 66 рыбаков с дрейфующей льдины на Сахалине

В Сахалинской области спасатели сняли 66 рыбаков с дрейфующей льдины. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«Сотрудники МЧС России спасли 66 рыбаков в районе села Лесное Сахалинской области», — проинформировали в ведомстве.

Там добавили, что в спасательной операции участвует вертолёт Ми-8. Сотрудники МЧС продолжают работать на месте.

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Напомним, льдина, на которой находилась около 200 рыбаков, пустилась в дрейф по Охотскому морю. Это произошло в районе села Лесное Корсаковского городского округа Сахалина. Часть рыбаков смогла выбраться на берег самостоятельно на снегоходах и санях.

Обложка ©

Пресс-служба МЧС

Никита Никонов
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