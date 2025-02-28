Спасатели сняли 66 рыбаков с дрейфующей льдины на Сахалине

В Сахалинской области спасатели сняли 66 рыбаков с дрейфующей льдины. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Там добавили, что в спасательной операции участвует вертолёт Ми-8. Сотрудники МЧС продолжают работать на месте.

Напомним, льдина, на которой находилась около 200 рыбаков, пустилась в дрейф по Охотскому морю. Это произошло в районе села Лесное Корсаковского городского округа Сахалина. Часть рыбаков смогла выбраться на берег самостоятельно на снегоходах и санях.