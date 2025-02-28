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28 февраля, 11:22

Илон Маск назвал имя следующего президента США

Илон Маск считает, что вице-президент Джей-Ди Вэнс станет преемником Трампа

Вице-президент США Джей-Ди Вэнс может стать следующим 48-м президентом США, считает глава Департамента эффективности правительства (DOGE) Илон Маск. По словам американского чиновника и предпринимателя, политик является лучшим на своей должности. На этот счёт бизнесмен в очередной раз высказался в своей соцсети Х.

Он опубликовал пост, в котором прокомментировал недавний диалог Вэнса с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Предприниматель отметил, что действующий вице-президент США достоин занять пост главы государства в будущем.

«Лучший вице-президент за всё время и наш будущий президент», — коротко заметил Маск.

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Ранее Илон Маск рассказал, что часто получает угрозы на фоне проводимой работы по сокращению госрасходов. Бизнесмен объяснил, что в ближайшее время страна может просто стать банкротом, если не принять меры. Несмотря на то, что предприниматель пытается помочь Америка, всё равно часто получает удары и много угроз смерти.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Наталья Афонина
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