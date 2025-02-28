Диетолог объяснила, как питаться в Рамадан, чтобы не навредить здоровью

Священный месяц Рамадан в 2025 году начинается 28 февраля и будет длиться до 30 марта. В это время все приверженцы мусульманского вероисповедания переходят на особый режим питания, так как пищу можно принимать либо рано утром, либо поздно вечером. Любые перемены в привычном порядке приёма пищи являются стрессом для организма. Life.ru выяснил у врача-диетолога Елены Соломатиной, как питаться в Рамадан, чтобы не причинить вреда здоровью и не нарушить при этом каноны священного месяца.

Значение любого поста — это выход из привычной колеи и приглушение тех зон мозга, которые отвечают за наше животное поведение, а также включение и тренировка тех зон, которые отвечают за человечность и духовные поступки. Совершать духовные поступки на голодный желудок значительно сложнее. Как у животного: отдать косточку, когда оно сыто, проще, чем когда оно голодно. Так и человеку сложнее делиться со страждущим, когда он сам голоден, ведь еда для многих — источник гормонов удовольствия. Елена Соломатина Врач-диетолог

Соломатина объяснила, что из-за отказа от пищи днём, когда человек привык получать питательные вещества, в мозге и нервной системе происходят сложные биохимические процессы. Перемены в графике питания приводят к тому, что человек может становиться излишне раздражительным, но это негативное чувство можно пересилить.

«Когда человек голоден, у него не вырабатываются эти гормоны и раздражительность возрастает. В такие моменты необходимо включать зоны мозга, отвечающие за осознанность, заглушать раздражение и искренне делать добро, отдавая свои душевные силы. Это требует больших усилий. Однако, когда человек целый день ничего не ест и не пьёт, как это принято в месяц Рамадан, в его мозге и нервной системе происходят определённые биохимические процессы», — пояснила эксперт.

Диетолог отметила, что после заката, когда наступает время приёма пищи, важно учитывать, что организм уже настроен на отдых. И хотя мозг продолжает активно функционировать даже во сне, пищеварительная система в это время работает в замедленном режиме. В связи с этим не все продукты подойдут для потребления вечером.

Вечером можно есть разрешённые продукты, но нужно учитывать, что организму ночью не требуется много энергии, а больше строительного материала. Например, белок необходим для восстановления тканей, так как ночью вырабатывается соматотропный гормон. Однако сложные белки, такие как свинина, говядина или баранина, которые требуют долгого расщепления, не подходят. Лучше выбирать птицу, индейку, курицу, рыбу, творог или яйца. Эти продукты обеспечат строительный материал и не создадут большой нагрузки на пищеварительную систему. Их можно сочетать с овощами. Елена Соломатина Врач-диетолог

Утром, по словам диетолога, важно обеспечить организм питательными веществами и зарядом энергии на весь день. Поэтому следует включить в рацион сложные углеводы и полезные жиры.

«Углеводы в виде цельнозерновых каш, хлеба или спагетти лучше переносить на утренний приём пищи. Утром организму нужны сложные углеводы, белки и полезные жиры, чтобы обеспечить энергичное начало дня. Такой подход помогает сохранить механическую часть организма от повреждений и поддерживать духовную составляющую», — посоветовала она.

Соломатина напомнила, что важно соблюдать водный баланс и пить необходимое количество воды. Также влагу, нужную для организма, можно получить из фруктов и овощей, которые следует есть и утром, и вечером.

«Вода играет важную роль. Её нужно пить в разрешённое время, чтобы обеспечить организм влагой. Солёные и острые блюда, кофе или крепкий чай не подходят, так как они обезвоживают организм. Лучше употреблять сочные овощи и фрукты. Фрукты, содержащие сахар и энергию, лучше есть утром, а сочные овощи — вечером. Они содержат структурированную влагу, которая легко усваивается клетками без лишних затрат энергии», — отметила она.

Рамадан — девятый месяц календаря хиджры. Он считается самым святым месяцем в году для мусульман, так как это был месяц, когда Священный Коран был ниспослан пророку Мухаммеду. Рамадан наступает по исламскому лунному календарю, который насчитывает 354 дня. Таким образом, он приходит на 11 дней раньше в каждом последующем году по григорианскому календарю. Это месяц обязательного для мусульман поста (саум), который является одним из пяти столпов ислама. В течение месяца Рамадан правоверные мусульмане в дневное время отказываются от приёма пищи, питья, курения и интимной близости. Длительность месяца составляет 30 дней и зависит от лунного календаря. Пост начинается с начала рассвета (после утреннего азана) и заканчивается после захода солнца (после вечернего азана).

В 2025 году Рамадан начинается 28 февраля и закончится 29 марта. 30 марта мусульмане отметят Ураза-байрам — праздник разговения.