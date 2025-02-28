Вскрыты координаты двух плацдармов у Суджи, куда ВСУ стянули главные силы

Украинская армия решила перенести главные силы курской группировки в свои наиболее уязвимые места из-за наступления российских подразделений. Войска противника стянуты к трассе Суджа – Сумы и посёлку Меловой в Суджанском районе, рассказал в своём Telegram-канале блогер Юрий Подоляка.

«ВСУ сосредоточили главные силы на самых уязвимых местах — в районе трассы Суджа – Сумы (Новенькое, Басовка) и южнее Суджи (Меловой)», — написал блогер.

По сведениям Подоляки, у ВСУ нет достаточного количества резервов, чтобы эффективно противостоять Армии России «на всём периметре выступа». Российские силы тем временем не поддаются на уловки противника и продолжают успешно продвигаться на севере. Например, бойцы освободили населённые пункты Викторовка и Никольское, а также выбили противника из Локни.