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Регион
28 февраля, 12:08

Вскрыты координаты двух плацдармов у Суджи, куда ВСУ стянули главные силы

Подоляка: Основные силы ВСУ под Курском собраны у трассы Суджа – Сумы и Мелового

Украинская армия решила перенести главные силы курской группировки в свои наиболее уязвимые места из-за наступления российских подразделений. Войска противника стянуты к трассе Суджа – Сумы и посёлку Меловой в Суджанском районе, рассказал в своём Telegram-канале блогер Юрий Подоляка.

«ВСУ сосредоточили главные силы на самых уязвимых местах — в районе трассы Суджа – Сумы (Новенькое, Басовка) и южнее Суджи (Меловой)», — написал блогер.

По сведениям Подоляки, у ВСУ нет достаточного количества резервов, чтобы эффективно противостоять Армии России «на всём периметре выступа». Российские силы тем временем не поддаются на уловки противника и продолжают успешно продвигаться на севере. Например, бойцы освободили населённые пункты Викторовка и Никольское, а также выбили противника из Локни.

Российские военные загнали ВСУ в «клещи» вблизи Суджи
Российские военные загнали ВСУ в «клещи» вблизи Суджи

Ранее стало известно об освобождении деревни Новая Сорочина в Суджанском районе Курской области. Взять под свой контроль территорию в ходе наступательных действий сумели бойцы подразделения группировки войск «Север». В деревни проживало около тысячи человек, сообщили в Минобороны России.


Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Наталья Афонина
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