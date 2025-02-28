В Литве предложили создать НАТО 2.0

Спикер литовского сейма Саулюс Сквернялис призвал сформировать военный союз стран, имеющих выход в Балтийское море. Об этом сообщает РИА «Новости».

В «северную версию НАТО» могут быть включены Литва, Латвия, Эстония и Финляндия. Политик считает, что это может стать своего рода «планом Б», если европейские страны окажутся без помощи США. Сквернялис выражает опасения, что под давлением Москвы Вашингтон может принять решение о выводе своих войск из Прибалтики. А в Финляндии негодуют, что Хельсинки и Швецию из НАТО вовсе выгонят.

Поэтому спикер литовского сейма предложил сформировать военный союз, который объединит страны. Сквернялис полагает, что такое объединение может стать альтернативой коллективной безопасности вместо НАТО. В настоящее время его предложение находится на стадии обсуждения.