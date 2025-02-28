Врачи назвали самую вредную начинку для блинов на Масленицу

Масленица — время, когда можно позволить себе поэкспериментировать с начинками для блинов. Однако не все варианты сервировки масленичного лакомства одинаково хороши. Врач-гастроэнтеролог первой категории, диетолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова в интервью «Радио 1» назвала самую вредную начинку для блинчиков. И лидером антирейтинга оказалось сгущёное молоко.

Эксперт объяснила, что сладкий топпинг делает блины чрезвычайно калорийными и вредными для организма. Также доктор перечислил несколько вариантов, которыми можно заменить сладкую сгущёнку без ущерба для вкусовых рецепторов.

«Это очень сладкий продукт, который содержит много сахара. Лучше использовать арахисовую пасту, тыквенный урбеч, смесь измельчённых орехов или семян. Сгущёнка — это пустые калории», — пояснила эксперт в беседе с «Радио 1».

Также врач порекомендовала заменить жирную сметану на греческий йогурт с фруктами — таким образом блюдо станет намного питательнее и полезнее.