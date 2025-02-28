В Пентагоне призывают Конгресс остановить хозяйничающего Трампа

Пятеро экс-министров обороны США раскритиковали решение администрации президента Штатов Дональда Трампа уволить ряд американских военных офицеров, включая главу Комитета начальников штабов (КНШ) генерала Чарльза Брауна. Чиновники направили Конгрессу страны письмо с возражениями, текст документа приводит The Washington Post.

«Мы обращаемся к Конгрессу с призывом привлечь господина Трампа к ответственности за эти безрассудные действия и в полной мере выполнить возложенные на него Конституцией обязанности по надзору», — говорится в тексте.

Под письмом подписались экс-руководители Пентагона Ллойд Остин (2021-2025 годы), Джеймс Мэттис (2017-2019), Чак Хейгел (2013-2015), Леон Панетта (2011-2013) и Уильям Перри (1994-1997), выразив «глубокую озабоченность» увольнениями в Минобороны США. Также чиновники обратили внимание на решение американского лидера отправить в отставку председателя КНШ генерала Брауна. По их мнению, действия президента создают угрозу для ВС Штатов и национальной безопасности страны. Подписанты документа призывают Конгресс провести слушания в обеих палатах и дать оценку последствий принятых американским лидером кадровых решений.

Бывшие министры обороны подчеркнули, что США не могут позволить собственной армии «заразиться политикой по партийному признаку». Они призывают Конгресс до проведения соответствующих разбирательств воздержаться от назначений предложенных главой Белого дома кандидатур на посты в Пентагоне, включая и председателя КНШ.