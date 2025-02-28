Дерзкая банда похитителей-вымогателей из семи человек задержана в Москве

Сотрудники уголовного розыска в Москве задержали семь членов криминальной группировки, которые занимались похищением людей и вымогательством. Об этом доложила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Кадры задержания и допроса банды похитителей и вымогателей. Видео © Telegram / Ирина Волк

В составе банды было пять мужчин и две женщины, которые совершали злодеяния с ноября 2023 года по январь прошлого года.

Один из пострадавших рассказал, что приехал на встречу в столичное кафе на Нижней Радищевской улице по просьбе знакомой. Там его выманил на улицу незнакомый мужчина, а у входа в заведение уже поджидали несколько человек. Пострадавшего жестоко избили, а после злоумышленники, представившись полицейскими, насильно увезли его на машине в неизвестном направлении.

Затем похитители вызвали его друга на Сретенский бульвар под предлогом помощи пострадавшему. Обоих мужчин доставили в квартиру на улице Александры Монаховой, где, угрожая оружием, потребовали с каждого по миллиону рублей. Испугавшись, друзья согласились заплатить. Обоих отпустили, дав им отсрочку для сбора денег.

Помимо этого, жертвами банды стали две девушки, похищенные на Ленинском проспекте. Одну из них злоумышленники заперли в гостиничном номере на юго-западе столицы, а другую увезли в квартиру в Новомосковском округе. Их заставили отдать 400 тысяч рублей, угрожая расправой.

В январе прошлого года преступники в полицейской форме проникли в квартиру на Нагатинской набережной. Под дулом пистолета они отняли у пятерых человек технику, телефоны и вынудили перевести им ещё 140 тысяч рублей.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Московском регионе задержали семерых фигурантов. В настоящее время шестеро из них заключены под стражу, одна находится под домашним арестом», — сообщила Волк.

Правоохранители возбудили уголовные дела по нескольким статьям: вымогательство, похищение человека, разбой, бандитизм, а также незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение оружия.