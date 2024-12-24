В Петербурге задержаны похитители школьника, требовавшие выкуп 45 тыс. рублей

В Санкт-Петербурге задержаны трое молодых людей, подозреваемых в похищении девятиклассника. У опекуна школьника они вымогали деньги за его освобождение, сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.

Информацию о похищении в полицию передала знакомая похищенного школьника — 16-летняя девушка. Она рассказала, что неизвестные силой затолкали парня, обучающегося в одной из школ Невского района, в автомобиль и увезли.

Через полтора часа после инцидента автомобиль, о котором упоминала несовершеннолетняя, был найден на улице Бабушкина. В салоне находились злоумышленники, двое из которых были 19 лет, а третьему исполнился 20 лет. Все задержанные — жители Санкт-Петербурга. Установлено, что они требовали от опекуна школьника выкуп в размере 45 тысяч рублей.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека) и части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство).