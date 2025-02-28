«Выгнать к чёртовой матери»: Лукашенко взбесился от роста цен на картошку

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко считает недопустимой ситуацию с ростом цен на картофель в его стране. Белорусский лидер заявил, что все причастные к повышению её стоимости должны быть немедленно уволены. Его слова приводит агентство БелТА.

«Выгнать надо к чёртовой матери этих руководителей. Картошку не можем произвести в достаточном количестве. Цены за два месяца на 10% подскочили на картофель», — указал Лукашенко.

Президент Белоруссии сильно огорчился, узнав что правительство так и не выполнило его задачу по созданию стабилизационных фондов и обеспечению народа белорусскими овощами и фруктами в зимний период.

«Не выполнили и за это ответите. Оказывается, у нас картошки нет. У нас картошка на сколько подорожала? В межсезонный период рост цен на картофель какой? Мы что, картошки не можем произвести нужное количество, положить в погреб и потом населению продать?», — возмущался белорусский лидер.