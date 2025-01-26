Макарошки вместо пюрешки: Озвучены последствия резкого взлёта цен на картофель
Эксперт Бражко: Россияне не станут покупать картофель по 100 рублей
За последний год цены на картофель в России значительно возросли. По данным Росстата, ценники с декабря 2023 по декабрь 2024 года взлетели на 93%. Эта ситуация устраивает фермеров, однако совсем не утраивает потребителей, отметил координатор гражданского проекта «За честные продукты» Александр Бражко.
В беседе с 360.ru он подчеркнул, что при достижении цены до 100 или 200 рублей за кг, фермеры в погоне за прибылью кинутся массово выращивать картофель. Конечно, в итоге высокое предложение снизит стоимость. Тем не менее россияне будут отказываться от продукта, если цена дойдёт до 100 рублей, и начнут искать альтернативные варианты.
«Мы уже проходили такие манипуляции со многими продуктами питания за последние шесть-восемь лет. <...> Потребитель у нас грамотный, умный и найдёт замену традиционному популярному продукту, аналог по более справедливой цене», — заключил эксперт.
Напомним, осенью минувшего года Россия впервые за восемь лет полностью обеспечила себя картофелем. Тем не менее вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил проработать вопрос с импортом картофеля из дружественных стран.