Россия впервые за восемь лет полностью обеспечила себя картофелем

Российские производители в полном объёме закрывают спрос населения на картофель, что зафиксировано впервые с 2015 года. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата по итогам прошлого года.

Уровень самообеспечения картофелем увеличился на 6,5 процентных подпункта и достиг 101%. Последний раз такие показатели были только в 2015 году. Также в стране удалось полностью закрыть спрос по мясу (101,7%) и рыбе (152,9%), не прибегая к импорту. По данным Росстата, самообеспеченность по молоку, овощам, бахчевым культурам, яйцам пока находится на уровне от 86 до 89,1%. Хуже всего отечественные производители справляются с наполнением продовольственного рынка фруктами и ягодами (44,6%).