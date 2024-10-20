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20 октября, 08:31

Россия впервые за восемь лет полностью обеспечила себя картофелем

Россия вышла на полную самообеспеченность картофелем впервые с 2015 года

Российские производители в полном объёме закрывают спрос населения на картофель, что зафиксировано впервые с 2015 года. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата по итогам прошлого года.

Уровень самообеспечения картофелем увеличился на 6,5 процентных подпункта и достиг 101%. Последний раз такие показатели были только в 2015 году. Также в стране удалось полностью закрыть спрос по мясу (101,7%) и рыбе (152,9%), не прибегая к импорту. По данным Росстата, самообеспеченность по молоку, овощам, бахчевым культурам, яйцам пока находится на уровне от 86 до 89,1%. Хуже всего отечественные производители справляются с наполнением продовольственного рынка фруктами и ягодами (44,6%).

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Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия вошла в число ведущих мировых экспортёров по поставкам продуктов питания. Он назвал это заслугой специалистов, трудовых коллективов предприятий и институтов развития. По словам экспертов, наша страна становится лидером на мировом рынке продовольствия, несмотря на «пересмотр экспортных коридоров» и санкции Запада.

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freepik

Татьяна Миссуми
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