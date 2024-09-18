Только не жареный: Картофель оказался кладезем витаминов и полезных свойств, рассказал учёный

В средней порции картофеля содержится треть суточной нормы витамина С, а некоторые виды этого корнеплода снижают риски развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этих и других свойствах всеми любимой картошки рассказал учёный Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов.

«В [картофеле] есть витамины группы B, витамин К, необходимый для синтеза белка и усвоения кальция, железо и ценный для сердца калий. Картофель также богат нуклеиновыми и аминокислотами, природными сахарами», — заявил Куликов в беседе с «Газетой.ru».

В картофеле содержатся витамины А,В,С и Е. Благодаря этому картошка замедляет процессы старения, улучшает метаболизм и положительно влияет на состояние кожи. Маски и компрессы из картошки помогут избавиться от кругов под глазами и морщин. Сок из корнеплода способствует выведению токсинов из организма и укреплению иммунитета. Если пить картофельный сок в течении двух недель, можно скинуть лишний вес. Главное, не переборщить.

Некоторые виды корнеплода, например красный или фиолетовый, снижают риски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. Для сохранения всех полезных свойств картофель необходимо правильно готовить. Больше всего пользы принесет тушеная картошка, а вот жаренная, наоборот, способствует набору веса.