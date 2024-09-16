Два «скачка»: Назван возраст, когда человек начинает резко стареть

Человек стареет не постепенно, как принято считать, а резкими скачками, выяснили учёные Стэнфордского университета. «Всплески старения» происходят в 44 года и 60 лет.

В исследовании приняли участие более 100 человек разного возраста. Выяснилось, что ускоренное старение происходит в два этапа. Именно в эти периоды у людей начинают возникать проблемы с сердечно-сосудистой системой и опорно-двигательным аппаратом.

«Эти изменения происходят на молекулярном уровне, их было хорошо видно, когда мы проводили наши исследования, причём независимо от того, на какой класс молекул мы смотрели», — цитирует профессора Майкла Снайдера сайт MK.ru.