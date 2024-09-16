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16 сентября, 13:08

Два «скачка»: Назван возраст, когда человек начинает резко стареть

Учёные выяснили, что люди стареют скачками: в 44 и в 60 лет

Человек стареет не постепенно, как принято считать, а резкими скачками. Фото © Life.ru

Человек стареет не постепенно, как принято считать, а резкими скачками. Фото © Life.ru

Человек стареет не постепенно, как принято считать, а резкими скачками, выяснили учёные Стэнфордского университета. «Всплески старения» происходят в 44 года и 60 лет.

В исследовании приняли участие более 100 человек разного возраста. Выяснилось, что ускоренное старение происходит в два этапа. Именно в эти периоды у людей начинают возникать проблемы с сердечно-сосудистой системой и опорно-двигательным аппаратом.

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Психофизиолог рассказала, в каком возрасте начинает стареть мозг

«Эти изменения происходят на молекулярном уровне, их было хорошо видно, когда мы проводили наши исследования, причём независимо от того, на какой класс молекул мы смотрели», — цитирует профессора Майкла Снайдера сайт MK.ru.

Волна старения, возникающая в 44 года, влияет на способность организма усваивать кофеин, алкоголь и липиды. Также в этот период возникают проблемы с сердцем. Волна старения после 60 лет отражается на иммунной системе и работе почек. В оба периода ухудшается состояние кожи и мышц.

Способствует старению и неправильное питание. Влияют на работу организма и качество кожи белый хлеб, чай с сахаром, конфеты, выпечка и сладкая газировка. Также процессы старения способны запустить жирные колбасы и жареное мясо. Отказаться ради хорошего состояния стоит и от фастфуда.

Полина Никифорова
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