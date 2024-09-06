Врач объяснила, как молодая картошечка «починит» ваше сердце Врач Кашух советует есть не более двух средних картофелин в день 6 сентября, 05:00 Картофель может снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Обложка © Freepik.com / kamranaydinov

Принято считать, что картофель не самый полезный продукт. Однако некоторые исследования показывают, что он может благотворно влиять на здоровье и даже снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом Life.ru рассказала гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Картофель содержит много калорий и углеводов, поэтому его считают менее полезным, чем другие овощи. Он способен вызывать резкое повышение уровня глюкозы в крови и при чрезмерном употреблении приводит к набору лишнего веса. Между тем в картофеле содержится много важных питательных веществ: калий, витамин С, фенольные кислоты, клетчатка. Особенно богат нутриентами молодой сезонный картофель. Это объясняется тем, что при длительном хранении витамины и минералы разрушаются. Екатерина Кашух Гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест»

Калий, входящий в состав картофеля, помогает регулировать артериальное давление и поддерживает работу сердца. Витамин C служит мощным антиоксидантом: он способствует укреплению иммунной системы и заживлению ран. Фенольные кислоты обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, они защищают клетки от повреждений и уменьшают воспаление. Витамины группы В поддерживают нервную систему, а клетчатка улучшает пищеварение и благотворно влияет на здоровье кишечника. Кроме того, молодой картофель менее калорийный и не провоцирует резких колебаний уровня глюкозы в крови.

По словам врача, некоторые исследования показывают, что люди, которые регулярно едят картофель, меньше подвержены сердечно-сосудистым осложнениям. Однако, чтобы картофель приносил пользу, важно готовить его здоровым способом. Это точно не жарка в масле при высоких температурах. Кашух рекомендует готовить картошку на пару, запекать в духовке или варить, так в ней сохраняется больше питательных веществ.

Чтобы овощ принёс максимум пользы, следует отварить его, желательно в кожуре, а затем остудить. В этом случае образуется так называемый резистентный крахмал, который не переваривается в тонком кишечнике и достигает толстого кишечника в неизменном виде. Там он действует как пребиотик, питая полезные бактерии, медленнее расщепляется, помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Резистентный крахмал снижает риск воспалительных заболеваний кишечника, способствует снижению уровня холестерина в крови и повышению чувствительности к инсулину, что особенно важно для людей с преддиабетом или диабетом.

Несмотря на пользу картофеля, есть его бесконтрольно всё же не стоит. Врач рекомендует включить в рацион и другие гарниры: крупы, бобовые, разные виды овощей. Чтобы не перегрузить рацион крахмалом, следует употреблять не более 1-2 средних картофелин в день. Тем же, у кого есть сахарный диабет, заболевания сердца и высокий уровень холестерина, стоит с осторожностью есть этот овощ.

Кстати, любимое многими россиянами сочетание мяса и картофеля может быть вредным для здоровья. Также не стоит сочетать мясо с алкоголем, молоко с цитрусовыми, фрукты с йогуртом. Почему — читайте на Life.ru.

Авторы Андрей Горяничев