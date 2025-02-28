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28 февраля, 19:42

На Майдане устроили похороны морпеху из США, погибшему в Авдеевке ещё в 2023-м

Похороны бойца из США на Майдане. Обложка © X / mrkovalenko

Похороны бойца из США на Майдане. Обложка © X / mrkovalenko

На Майдане в Киеве состоялась церемония прощания с военным Корпуса морской пехоты США, 21-летним Итаном Хертвеком, который решил пойти воевать за ВСУ. Умер он ещё в 2023 в боях под Авдеевкой, сообщает украинское издание УНИАН.

Согласно информации от украинской стороны, он был добровольцем-медиком. 21-летний ветеран военно-морских сил США прибыл на Украину в 2023 году и стал частью объединения Trident Defense, созданного британскими ветеранами, которые ранее воевали на Ближнем Востоке. 14 декабря наёмника ликвидировали в Авдеевке.

Однако согласно материалам, опубликованным изданием International Reporters, Хертвек выполнял обязанности радиоразведчика в роте специальной разведки воинской части А1445, которая относится к оперативному командованию «Юг» сухопутных войск ВСУ, в батальоне «Ведьмак». Эта информация содержится в письме от 26 июля 2023 года, адресованном начальнику Тернопольского областного Центра территориальной комиссии и подписанном командиром воинской части подполковником Дмитрием Калембет.

В зоне СВО ликвидирован примкнувший к ВСУ режиссёр Виталий Кокошко
В зоне СВО ликвидирован примкнувший к ВСУ режиссёр Виталий Кокошко

Ранее Life.ru рассказывал, что в районе Великой Новосёлки на юге Донецкой Народной Республики российские военнослужащие уничтожили группу иностранных наёмников, которые пытались осуществить накат. Все участники этой группы были ликвидированы, а на их форме была найдена символика ООН. Также у одного из погибших были обнаружены документы, подтверждающие его участие в миссии в Сьерра-Леоне в 2004 году.

Александра Мышляева
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