На Майдане в Киеве состоялась церемония прощания с военным Корпуса морской пехоты США, 21-летним Итаном Хертвеком, который решил пойти воевать за ВСУ. Умер он ещё в 2023 в боях под Авдеевкой, сообщает украинское издание УНИАН.

Согласно информации от украинской стороны, он был добровольцем-медиком. 21-летний ветеран военно-морских сил США прибыл на Украину в 2023 году и стал частью объединения Trident Defense, созданного британскими ветеранами, которые ранее воевали на Ближнем Востоке. 14 декабря наёмника ликвидировали в Авдеевке.

Однако согласно материалам, опубликованным изданием International Reporters, Хертвек выполнял обязанности радиоразведчика в роте специальной разведки воинской части А1445, которая относится к оперативному командованию «Юг» сухопутных войск ВСУ, в батальоне «Ведьмак». Эта информация содержится в письме от 26 июля 2023 года, адресованном начальнику Тернопольского областного Центра территориальной комиссии и подписанном командиром воинской части подполковником Дмитрием Калембет.