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28 февраля, 14:47

Россиян предупредили о подорожании мебели до 30%

Гендиректор компании Рагозин предупредил о подорожании мебели в РФ до 30%

В 2025 году мебель в России подорожает в диапазоне от 15% до 30%, предупредил сограждан генеральный директор мебельной компании Андрей Рагозин. По его словам, цены могут вырасти из-за изменения системы налогообложения юрлиц, то есть перехода с УСН на НДС в размере пять процентов. Однако это не единственная причина.

«Второе — дорожает бензин. Как следствие, повышаются цены на логистику сырья и доставку мебельной продукции до покупателя. Третье — дорогие кредиты и стареющее оборудование», — отметил собеседник «Газеты.ru».

Среди других причин эксперт выделил дефицит кадров, удорожание сырья и материалов.

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В 2024 году цены на мебель выросли на 15%. Тем не менее некоторые категории мебели, такие как матрасы и стулья с мягким сиденьем, подорожали незначительно — всего на 3%.

Обложка ©

pixabay / StockSnap

Борис Эльфанд
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