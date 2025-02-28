Россиян предупредили о подорожании мебели до 30%
Гендиректор компании Рагозин предупредил о подорожании мебели в РФ до 30%
В 2025 году мебель в России подорожает в диапазоне от 15% до 30%, предупредил сограждан генеральный директор мебельной компании Андрей Рагозин. По его словам, цены могут вырасти из-за изменения системы налогообложения юрлиц, то есть перехода с УСН на НДС в размере пять процентов. Однако это не единственная причина.
«Второе — дорожает бензин. Как следствие, повышаются цены на логистику сырья и доставку мебельной продукции до покупателя. Третье — дорогие кредиты и стареющее оборудование», — отметил собеседник «Газеты.ru».
Среди других причин эксперт выделил дефицит кадров, удорожание сырья и материалов.
В 2024 году цены на мебель выросли на 15%. Тем не менее некоторые категории мебели, такие как матрасы и стулья с мягким сиденьем, подорожали незначительно — всего на 3%.
pixabay / StockSnap