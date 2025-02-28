Россиян предупредили о подорожании мебели до 30%

В 2025 году мебель в России подорожает в диапазоне от 15% до 30%, предупредил сограждан генеральный директор мебельной компании Андрей Рагозин. По его словам, цены могут вырасти из-за изменения системы налогообложения юрлиц, то есть перехода с УСН на НДС в размере пять процентов. Однако это не единственная причина.