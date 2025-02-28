Официально утверждён новый посол России в США

США выдали агреман на назначение новым послом РФ директора Департамента Северной Атлантики МИД России Александра Дарчиева. Об этом сообщается на сайте МИД России.

Там уточнили, что это произошло накануне, 27 февраля, в ходе состоявшихся в Стамбуле консультаций делегаций по вопросам нормализации функционирования дипмиссий России и США.

«Американская сторона передала официальную ноту с агреманом на назначение <...> А.Н.Дарчиева новым Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки», — говорится в сообщении.

В ближайшее время Дарчиев отправится в США.