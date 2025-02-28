На лидера группы «Русский Стяг» Евгения Долганова совершили покушение

Неизвестные напали на лидера патриотической музыкальной группы «Русский стяг» Евгения Долганова. По словам его родственников, музыкант сейчас в больнице в тяжёлом состоянии. Информация о происшествии появилась в телеграм-канале коллектива.

«Он в тяжёлом состоянии в больнице. Больше информации пока сказать нет ни сил, ни возможности. Просим вас молиться за его здоровье», — говорится в сообщении.

Объединение, возглавляемое Долгановым, с первых дней специальной военной операции активно оказывало поддержку фронту. Заместитель главы Общественной палаты Раменского округа Подмосковья Владимир Лактюшин отметил, что музыкант часто выезжал для помощи военнослужащим и проводил концерты в зоне СВО. Он также добавил, что лидер патриотической группы регулярно сталкивался с угрозами, исходившими от сторонников киевского режима.