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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
28 февраля, 14:27

На лидера группы «Русский Стяг» Евгения Долганова совершили покушение

Евгений Долганов. Обложка © Telegram / «Русский стяг»

Евгений Долганов. Обложка © Telegram / «Русский стяг»

Неизвестные напали на лидера патриотической музыкальной группы «Русский стяг» Евгения Долганова. По словам его родственников, музыкант сейчас в больнице в тяжёлом состоянии. Информация о происшествии появилась в телеграм-канале коллектива.

«Он в тяжёлом состоянии в больнице. Больше информации пока сказать нет ни сил, ни возможности. Просим вас молиться за его здоровье», — говорится в сообщении.

Объединение, возглавляемое Долгановым, с первых дней специальной военной операции активно оказывало поддержку фронту. Заместитель главы Общественной палаты Раменского округа Подмосковья Владимир Лактюшин отметил, что музыкант часто выезжал для помощи военнослужащим и проводил концерты в зоне СВО. Он также добавил, что лидер патриотической группы регулярно сталкивался с угрозами, исходившими от сторонников киевского режима.

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Александра Мышляева
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