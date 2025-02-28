Главреда «Вечерних Ведомостей» Владислава Постникова задержали в Екатеринбурге

Главный редактор «Вечерних Ведомостей» Владислав Постников сообщил, что его задержали в Екатеринбурге. По словам журналиста, его везут в городской отдел полиции №1. Правоохранительные органы уведомили его о составлении протокола по статье, касающейся пропаганды или публичной демонстрации нацистской символики и атрибутики, а также символики экстремистских организаций.

В сообщении «Вечерних Ведомостей» указано, что Постников был официально задержан до судебного разбирательства. Постановление об этом подписал сотрудник Главного управления МВД по Свердловской области Андрей Емец. Журналисты предполагают, что дело главного редактора будет рассмотрено в Кировском суде Екатеринбурга 1 марта.

Ранее Life.ru рассказывал, что Таганский суд в Москве оштрафовал телеканал «ТВ Центр» за пропаганду ЛГБТ*. Суд установил его вину по части 2 статьи 6.21.2 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). В материалах телеканала содержалась информация о нетрадиционных сексуальных ориентациях и данные, которые могли способствовать желанию изменить пол.