В Багдаде прошло заседание Российско-Иракской межправительственной комиссии

В Багдаде состоялось 10-е заседание Российско-Иракской комиссии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В рамках встречи стороны обсудили вопросы углубления сотрудничества в различных секторах экономики.

Россия и Ирак провели заседание с участием представителей правительств, профильных министерств и бизнеса обеих стран. Главной темой стало развитие сотрудничества в энергетике, промышленности, высоких технологиях и других стратегических областях. Стороны подчеркнули большой потенциал двусторонних связей и заявили о готовности расширять спектр совместных проектов.

Председатель российской части Межправительственной комиссии, Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев отметил, что участие Ирака в крупнейших международных экономических форумах крайне важно. Для дальнейшего налаживания двустороннего сотрудничества он пригласил иракскую сторону принять участие в Петербургском международном экономическом форуме, который состоится с 18 по 21 июня 2025 года.

«ПМЭФ является одной из ведущих мировых площадок, на которой формируются ключевые экономические тренды и обсуждаются перспективы международного сотрудничества. Участие Ирака в форуме позволит укрепить диалог между нашими странами, наладить новые партнерские связи и определить направления дальнейшего взаимодействия», — отметил Цивилев.

Участие делегаций Ирака в Петербургском международном экономическом форуме стало доброй традицией. Ожидается, что ПМЭФ-2025 станет новым этапом в развитии партнёрства, способствуя реализации совместных инициатив и привлечению инвестиций.