Путин провёл телефонный разговор с премьером Ирака Мухаммедом ас-Судани

В пресс-службе Кремля уточнили, что стороны выразили обоюдный настрой на дальнейшее расширение традиционно дружественных и взаимовыгодных связей в русле договорённостей, которые были достигнуты во время переговоров политиков в октябре прошлого года. Кроме того, Путин и ас-Судани рассмотрели различные аспекты совместной работы в рамках «ОПЕК плюс» с целью поддержания стабильности мирового нефтяного рынка. Также политики обсудили проблему эскалации конфликта на Ближнем Востоке.