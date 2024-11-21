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21 ноября, 10:10

Путин провёл телефонный разговор с премьером Ирака Мухаммедом ас-Судани

Президент России Владимир Путин по телефону переговорил с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и гуманитарной областях. Особое внимание было уделено реализации крупных проектов в сфере энергетики», — указано в сообщении.

В пресс-службе Кремля уточнили, что стороны выразили обоюдный настрой на дальнейшее расширение традиционно дружественных и взаимовыгодных связей в русле договорённостей, которые были достигнуты во время переговоров политиков в октябре прошлого года. Кроме того, Путин и ас-Судани рассмотрели различные аспекты совместной работы в рамках «ОПЕК плюс» с целью поддержания стабильности мирового нефтяного рынка. Также политики обсудили проблему эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

У Путина состоялась телефонная беседа с президентом ЦАР Туадера
У Путина состоялась телефонная беседа с президентом ЦАР Туадера

А ранее Life.ru писал, что президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. В Кремле уточнили, что инициатором беседы была саудовская сторона.

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Life.ru

Дарья Нарыкова
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