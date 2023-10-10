Путин начал переговоры с премьером Ирака Мухаммедом ас-Судани
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани начали переговоры в Кремле. В ходе встречи будут обстоятельно рассмотрены вопросы развития многопланового российско-иракского сотрудничества, актуальные темы международной повестки и прежде всего — ситуация на Ближнем Востоке.
Отметим, что это первая встреча Путина с иракским премьером и его первый визит в Москву, но российский лидер и Мухаммед ас-Судани созванивались в ноябре 2022 года. Тогда президент России в том числе поздравил политика со вступлением в должность. А в среду, 11 октября, Путин и Мухаммед ас-Судани примут участие в пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя".
На днях Лайф рассказывал, что Путин провёл рабочую встречу с президентом Республики Абхазия Асланом Бжанией. На встрече российский лидер ещё раз поздравил Абхазию с прошедшим Днём независимости республики и 30-летием её победы в войне с Грузией в 1992–1993 годах. Глава государства выразил добрые пожелания лидеру страны, а также всему абхазскому народу.
LIFE / Павел Баранов