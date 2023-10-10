Путин начал переговоры с премьером Ирака Мухаммедом ас-Судани

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани начали переговоры в Кремле. В ходе встречи будут обстоятельно рассмотрены вопросы развития многопланового российско-иракского сотрудничества, актуальные темы международной повестки и прежде всего — ситуация на Ближнем Востоке.

Отметим, что это первая встреча Путина с иракским премьером и его первый визит в Москву, но российский лидер и Мухаммед ас-Судани созванивались в ноябре 2022 года. Тогда президент России в том числе поздравил политика со вступлением в должность. А в среду, 11 октября, Путин и Мухаммед ас-Судани примут участие в пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя".