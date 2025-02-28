Трижды вызывал огонь на себя: Майор Попов совершил подвиг в зоне СВО и получил звание Героя России

Майор Армии РФ Михаил Попов трижды вызывал огонь на себя в зоне специальной военной операции (СВО). За проявленное мужество он был удостоен звания Героя России, сообщили в Минобороны.

«Гвардии майор Михаил Попов и его подчинённые в течение недели отбивали атаки украинских неонацистов, находясь в окружении», — отметили в оборонном ведомстве.

Российских военных было всего 16 — намного меньше, чем у противника. Однако мотострелки ВС РФ не пропустили врага и вышли без потерь.

В Минобороны добавили, у Михаила Попова уже накоплен колоссальный боевой опыт, как и у многих его сослуживцев. Однако он намерен продолжать учёбу и стал слушателем Общевойсковой академии ВС РФ.