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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
28 февраля, 15:17

Трижды вызывал огонь на себя: Майор Попов совершил подвиг в зоне СВО и получил звание Героя России

Минобороны: Офицер ВС РФ Попов трижды вызывал огонь на себя в окружении ВСУ

Герой России, гвардии майор Михаил Попов. Обложка © Telegram / Минобороны России

Герой России, гвардии майор Михаил Попов. Обложка © Telegram / Минобороны России

Майор Армии РФ Михаил Попов трижды вызывал огонь на себя в зоне специальной военной операции (СВО). За проявленное мужество он был удостоен звания Героя России, сообщили в Минобороны.

«Гвардии майор Михаил Попов и его подчинённые в течение недели отбивали атаки украинских неонацистов, находясь в окружении», — отметили в оборонном ведомстве.

Российских военных было всего 16 — намного меньше, чем у противника. Однако мотострелки ВС РФ не пропустили врага и вышли без потерь.

В Минобороны добавили, у Михаила Попова уже накоплен колоссальный боевой опыт, как и у многих его сослуживцев. Однако он намерен продолжать учёбу и стал слушателем Общевойсковой академии ВС РФ.

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Ранее президент РФ Владимир Путин встретился с Героями России 23 февраля. В Минобороны рассказали, чем отметились эти военные.

Никита Никонов
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