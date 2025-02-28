«Такого никогда не было»: На Украине возмущены государственной цензурой

На заседании Верховной рады депутат Виктория Сюмар обратила внимание на усиление информационной цензуры на Украине. Она отметила, что меры правительства по контролю за информацией не позволяют защитить страну от внешнего информационного воздействия. Государственная цензура, по мнению Сюмар, показала свою неэффективность.

«Такого уровня зачистки информационного пространства, как есть сегодня, не было за всё это время», — возмутилась Сюмар.