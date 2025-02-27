Депутат Рады из СИЗО обвинил Зеленского в убийстве главы МВД Украины

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что крушение вертолёта, в котором погиб глава МВД Украины Денис Монастырский, было организовано Владимиром Зеленским. По его словам, причиной могло стать расследование Монастырским незаконной продажи западного оружия в Чад.

«Министр МВД погиб в авиакатастрофе в результате подмены координат навигации (спуфинга); расследовал продажу оружия, которое Украина получала от союзников, в африканский Чад», — написал Дубинский в соцсетях.

Напомним, 18 января 2023 года в Броварах под Киевом произошла авиакатастрофа, унёсшая жизни 14 человек. После инцидента МВД ограничило передвижение высокопоставленных лиц. Генпрокуратура предъявила обвинения пяти должностным лицам.