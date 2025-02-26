Дубинский назвал Медведчука и Залужного кандидатами Путина на пост главы Украины

Президент России Владимир Путин рассматривает двух возможных кандидатов на пост украинского лидера, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский. Их имена парламентарий озвучил в соцсетях.

Первым кандидатом, по мнению нардепа, является лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, которого ранее обвиняли на родине в пророссийской позиции. Вторым же претендентом на должность Дубинский считает Валерия Залужного — посла Украины в Великобритании и бывшего главкома ВСУ.