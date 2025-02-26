Дубинский назвал Медведчука и Залужного кандидатами Путина на пост главы Украины
Валерий Залужный, Владимир Путин и Виктор Медведчук. Обложка © Life.ru / Wikipedia / Mil.gov.ua / Duma.gov.ru
Президент России Владимир Путин рассматривает двух возможных кандидатов на пост украинского лидера, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский. Их имена парламентарий озвучил в соцсетях.
Первым кандидатом, по мнению нардепа, является лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, которого ранее обвиняли на родине в пророссийской позиции. Вторым же претендентом на должность Дубинский считает Валерия Залужного — посла Украины в Великобритании и бывшего главкома ВСУ.