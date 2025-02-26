Масленица
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 февраля, 04:44

Дубинский назвал Медведчука и Залужного кандидатами Путина на пост главы Украины

Валерий Залужный, Владимир Путин и Виктор Медведчук. Обложка © Life.ru / Wikipedia / Mil.gov.ua / Duma.gov.ru

Валерий Залужный, Владимир Путин и Виктор Медведчук. Обложка © Life.ru / Wikipedia / Mil.gov.ua / Duma.gov.ru

Президент России Владимир Путин рассматривает двух возможных кандидатов на пост украинского лидера, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский. Их имена парламентарий озвучил в соцсетях.

Первым кандидатом, по мнению нардепа, является лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, которого ранее обвиняли на родине в пророссийской позиции. Вторым же претендентом на должность Дубинский считает Валерия Залужного — посла Украины в Великобритании и бывшего главкома ВСУ.

На Украине назвали «рыбой второй свежести» голосование в Раде по Зеленскому
На Украине назвали «рыбой второй свежести» голосование в Раде по Зеленскому

Ранее Путин заявил, что рейтинг бывшего главкома ВСУ сейчас в два раза выше, чем у Владимира Зеленского. Россия смогла бы работать с Залужным в должности президента, подчеркнули в Госдуме.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Путин
  • Украина
  • Виктор Медведчук
  • Валерий Залужный
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar