На Украине назвали «рыбой второй свежести» голосование в Раде по Зеленскому

Принятие со второй попытки постановления, согласно которому Владимир Зеленский должен исполнять полномочия «до вступления на пост нового президента», очень напоминает «рыбу второй свежести». Такое мнение выразил член движения «Другая Украина», бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«Во-первых, рыбы второй свежести не бывает. А вот это постановление напоминает рыбу второй свежести. Почему? Вчера было в парламенте 244 депутата. Когда проводятся такие знаковые голосования, то, как правило, обязывают всех максимально присутствовать, особенно фракцию «Слуга народа», — приводит РИА «Новости» слова Олейника.

Бывший нардеп отметил, что фракция «Слуга народа» насчитывает 235 парламентариев. Для того чтобы документ приняли, достаточно было получить лишь 226 голосов, пояснил он. Олейник дополнил, что проанализировал голосование и вычислил, что фракция бывшего лидера Украины Петра Порошенко* «Европейскую солидарность» вообще не участвовала в голосовании. Кроме того, некоторые депутаты из «Слуги народа» либо тоже не голосовали, либо были против, пояснил Олейник.

Член движения «Другая Украина» добавил, что факт непринятия документа с первого раза в присутствии лидеров ЕС и еврокомиссаров является полной конфузией. Сегодня, по его словам, это решили исправить. Олейник отметил, что депутатов Рады запугали уголовными делами, а некоторым дали взятки, чтобы те проголосовали за документ.