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Регион
25 февраля, 13:58

Маск выразил недовольство голосованием в Раде по легитимности Зеленского

Миллиардер Илон Маск, возглавляющий организацию по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), в очередной раз призвал провести выборы в Украине. Так он отреагировал на голосование в Верховной раде по полномочиям Владимира Зеленского, которое состоялось только со второго раза.

«Проведите выборы», — написал он в соцсети X.

С трибуны Рады прозвучал призыв к Зеленскому не идти на выборы
С трибуны Рады прозвучал призыв к Зеленскому не идти на выборы

Напомним, накануне Рада провалила голосование за продление полномочий Зеленского. За проголосовали 218 депутатов при необходимых 226. После этого парламент Украины предпринял вторую попытку и внёс в повестку дня новое постановление, касающееся легитимности Зеленского. Со второй попытки Рада его приняла.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Александра Вишнякова
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