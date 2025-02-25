Маск выразил недовольство голосованием в Раде по легитимности Зеленского
Миллиардер Илон Маск, возглавляющий организацию по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), в очередной раз призвал провести выборы в Украине. Так он отреагировал на голосование в Верховной раде по полномочиям Владимира Зеленского, которое состоялось только со второго раза.
«Проведите выборы», — написал он в соцсети X.
Напомним, накануне Рада провалила голосование за продление полномочий Зеленского. За проголосовали 218 депутатов при необходимых 226. После этого парламент Украины предпринял вторую попытку и внёс в повестку дня новое постановление, касающееся легитимности Зеленского. Со второй попытки Рада его приняла.
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