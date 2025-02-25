Маск выразил недовольство голосованием в Раде по легитимности Зеленского

Миллиардер Илон Маск, возглавляющий организацию по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), в очередной раз призвал провести выборы в Украине. Так он отреагировал на голосование в Верховной раде по полномочиям Владимира Зеленского, которое состоялось только со второго раза.