В Госдуме рассказали, сможет ли РФ работать с Залужным в случае его победы на выборах
Картаполов: Россия бы смогла работать с Залужным в должности президента Украины
Валерий Залужный. Обложка © ТАСС / АР
Если бывший главком ВСУ, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный станет президентом Украины, то Россия сможет работать с ним. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с журналистом Кремлёвского пула Александром Юнашевым.
Картаполов про Залужного. Видео © Telegram / Юнашев LIVE
«Если Залужный победит и будет избранным президентом Украины, мы, конечно, будем с ним работать, потому что мы готовы работать со всеми, кто будет уважать Россию, российский народ, и кто будет представлять интересы украинского народа, нашего братского народа, что бы ни происходило», — пояснил Картаполов на видео, опубликованном в телеграм-канале «Юнашев LIVE».
Ранее украинские парламентарии заявили, что Владимир Зеленский должен обратиться к народу и официально отказаться от участия в предстоящих президентских выборах на Украине. Вскоре депутаты Верховной рады заявили, что ждут подписания мирного соглашения по украинскому конфликту и выборы на всех уровнях власти в стране.