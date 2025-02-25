В Госдуме рассказали, сможет ли РФ работать с Залужным в случае его победы на выборах

Если бывший главком ВСУ, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный станет президентом Украины, то Россия сможет работать с ним. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с журналистом Кремлёвского пула Александром Юнашевым.

«Если Залужный победит и будет избранным президентом Украины, мы, конечно, будем с ним работать, потому что мы готовы работать со всеми, кто будет уважать Россию, российский народ, и кто будет представлять интересы украинского народа, нашего братского народа, что бы ни происходило», — пояснил Картаполов на видео, опубликованном в телеграм-канале «Юнашев LIVE».