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25 февраля, 13:07

В Госдуме рассказали, сможет ли РФ работать с Залужным в случае его победы на выборах

Картаполов: Россия бы смогла работать с Залужным в должности президента Украины

Валерий Залужный. Обложка © ТАСС / АР

Валерий Залужный. Обложка © ТАСС / АР

Если бывший главком ВСУ, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный станет президентом Украины, то Россия сможет работать с ним. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с журналистом Кремлёвского пула Александром Юнашевым.

Картаполов про Залужного. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Если Залужный победит и будет избранным президентом Украины, мы, конечно, будем с ним работать, потому что мы готовы работать со всеми, кто будет уважать Россию, российский народ, и кто будет представлять интересы украинского народа, нашего братского народа, что бы ни происходило», — пояснил Картаполов на видео, опубликованном в телеграм-канале «Юнашев LIVE».

Залужному предрекли фееричную победу в случае проведения выборов президента Украины
Залужному предрекли фееричную победу в случае проведения выборов президента Украины

Ранее украинские парламентарии заявили, что Владимир Зеленский должен обратиться к народу и официально отказаться от участия в предстоящих президентских выборах на Украине. Вскоре депутаты Верховной рады заявили, что ждут подписания мирного соглашения по украинскому конфликту и выборы на всех уровнях власти в стране.

Александр Юнашев
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