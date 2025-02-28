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28 февраля, 09:18

Стала мемом: У насильно мобилизованных в ВСУ украинцев появилась особая метка

Депутат Рады Скороход: среди военных ВСУ появились шевроны «бусифицирован ТЦК»

У тех, кого на Украине насильно вынудили мобилизоваться, стали появляться особые шевроны. Об этом сообщила депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью с YouTube-каналом украинского издания «Обозреватель».

Она отметила, что среди молодых людей, которых сейчас мобилизуют, уже имеются те, кто носит шевроны с фразой «бусифицирован ТЦК», и это стало популярным мемом. Кроме того, депутат добавила, что из каждых десяти призванных в ВСУ лишь трое лучшем случае готовы выполнять боевые задачи. Киевская верхушка пытается обеспечить количество, однако, по её мнению, «воевать нужно качеством».

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Стоит отметить, что термин «бусификация» был признан словом 2024 года в Украине согласно версии современного украинского словаря «Мыслово». Оно обозначает принудительную мобилизацию, проводимую на улицах с использованием силовых методов сотрудниками ТЦК (территориальных центров комплектования, аналогичных военкоматам в Украине).

Как ранее сообщал Life.ru, бусификация на Украине принимает всё более разнообразные формы: сотрудники ТЦК используют газ для того, чтобы выкуривать мужчин из автомобилей и зданий, а также применяют метод «такси-мобилизации» для задержания тех, кто пытается избежать призыва.

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Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Николь Вербер
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