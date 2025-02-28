Стала мемом: У насильно мобилизованных в ВСУ украинцев появилась особая метка
Депутат Рады Скороход: среди военных ВСУ появились шевроны «бусифицирован ТЦК»
У тех, кого на Украине насильно вынудили мобилизоваться, стали появляться особые шевроны. Об этом сообщила депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью с YouTube-каналом украинского издания «Обозреватель».
Она отметила, что среди молодых людей, которых сейчас мобилизуют, уже имеются те, кто носит шевроны с фразой «бусифицирован ТЦК», и это стало популярным мемом. Кроме того, депутат добавила, что из каждых десяти призванных в ВСУ лишь трое лучшем случае готовы выполнять боевые задачи. Киевская верхушка пытается обеспечить количество, однако, по её мнению, «воевать нужно качеством».
Стоит отметить, что термин «бусификация» был признан словом 2024 года в Украине согласно версии современного украинского словаря «Мыслово». Оно обозначает принудительную мобилизацию, проводимую на улицах с использованием силовых методов сотрудниками ТЦК (территориальных центров комплектования, аналогичных военкоматам в Украине).
Как ранее сообщал Life.ru, бусификация на Украине принимает всё более разнообразные формы: сотрудники ТЦК используют газ для того, чтобы выкуривать мужчин из автомобилей и зданий, а также применяют метод «такси-мобилизации» для задержания тех, кто пытается избежать призыва.
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