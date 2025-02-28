У тех, кого на Украине насильно вынудили мобилизоваться, стали появляться особые шевроны. Об этом сообщила депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью с YouTube-каналом украинского издания «Обозреватель».

Она отметила, что среди молодых людей, которых сейчас мобилизуют, уже имеются те, кто носит шевроны с фразой «бусифицирован ТЦК», и это стало популярным мемом. Кроме того, депутат добавила, что из каждых десяти призванных в ВСУ лишь трое лучшем случае готовы выполнять боевые задачи. Киевская верхушка пытается обеспечить количество, однако, по её мнению, «воевать нужно качеством».