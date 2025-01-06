«Бусификация» стала словом года на Украине

«Бусификация» стала словом 2024 года на Украине по версии словаря современного украинского языка «Мыслово». Этот термин означает принудительную мобилизацию на улицах, которую зачастую силовыми методами осуществляют сотрудники ТЦК (территориальных центров комплектования, аналог военкомата на Украине).

«Неологизм, обозначающий принудительную мобилизацию по ускоренной процедуре, находился в центре общественного внимания прошедшего года. Термин указывает на проблемы с мобилизацией, когда количественные показатели преобладают над качественными», — говорится в сообщении словаря.