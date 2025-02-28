Слуцкий заявил, что между США и РФ скоро закончится война, которую начал Обама

Выдача США агремана на назначение Александра Дарчиева новым послом России говорит о том, что между Америкой и Россией начинаются нормальные функционирования диппредставителсьтв. Штаты последовательно выполняют Эр-Риядские договорённости, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Нота США с агреманом на Александра Дарчиева, о чём сообщил МИД России, говорит о последовательности американской стороны в выполнении Эр-Риядских договоренностей. Москва и Вашингтон возвращаются к нормальному функционированию дипломатических представительств. И это важная часть в налаживании диалога», — заявил Слуцкий.