Масленица
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 февраля, 19:27

Слуцкий заявил, что между США и РФ скоро закончится война, которую начал Обама

Слуцкий: Москва и Вашингтон возвращаются к нормальной работе диппредставительств

Выдача США агремана на назначение Александра Дарчиева новым послом России говорит о том, что между Америкой и Россией начинаются нормальные функционирования диппредставителсьтв. Штаты последовательно выполняют Эр-Риядские договорённости, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Нота США с агреманом на Александра Дарчиева, о чём сообщил МИД России, говорит о последовательности американской стороны в выполнении Эр-Риядских договоренностей. Москва и Вашингтон возвращаются к нормальному функционированию дипломатических представительств. И это важная часть в налаживании диалога», — заявил Слуцкий.

Россия обсудила с США возврат захваченных генконсульств и дач дипломатов
Россия обсудила с США возврат захваченных генконсульств и дач дипломатов

Депутат также подчеркнул, что «дипломатическая война», которую начал бывший президент Штатов Барак Обама в 2014 году, заканчивается. Напомним, что Америка официально утвердила посла РФ Александра Дарчиева. В ближайшее время он отправится в США.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM /Melnikov Dmitriy

Полина Никифорова
  • Новости
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar