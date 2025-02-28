Свинья заколола жителя Тернопольской области

В Тернопольской области Украины свинья убила мужчину, который пытался её заколоть. Об этом в соцсети сообщила пресс-служба полиции региона.

«В ходе осмотра стало известно, что погибший вместе с родственником и соседом колол во дворе свинью. В какой-то момент животное дёрнулось и нож ранил 44-летнего мужчину. Лезвие попало в бедренную артерию. Очевидцы пытались остановить кровотечение, но не справились. Пострадавший умер до прибытия бригады скорой помощи», — говорится в публикации.

Ранее Life.ru рассказывал о том, как столичный суд поместил под арест женщину, обвиняемую в убийстве собственного супруга. Во время того, как подозреваемая чистила картошку на обед, между парой вспыхнул конфликт в ходе которого она по меньшей мере единожды ударила супруга ножом. Тот скончался на месте, а женщину задержала полиция.