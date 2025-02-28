Путин одобрил закон о ратификации договора с Беларусью о гарантиях безопасности

Президент РФ Владимир Путин подписал документ о ратификации договора с Белоруссией о безопасности в рамках Союзного государства. Закон опубликован на портале правых актов.

Глава государства внёс закон на ратификацию Госдумы пятого февраля 2025 года. В рамках договора РФ и Белоруссия берут на себя обязательства поддерживать друг друга всеми согласованными и законными с точки зрения международного права способами и средствами. Также документ подразумевает, что страны будут действовать соответственно ситуации в политической, военной и других сферах в случае посягательства на безопасность как Союзного государства в целом, так и любого из его участников.

Ряд положений договора регламентируют вопросы применения российского ядерного арсенала. Стороны рассматривают его как важное средство предотвращения военной агрессии, включая ядерную. При этом ядерный ответ считается крайней и вынужденной мерой и может применяться в случае нападения на Россию или Белоруссию как с использованием ядерного оружия, так и с применением любых средств массового поражения, или в случае критической угрозы для суверенитета или территориальной целостности союзников.