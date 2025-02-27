Путин назвал экстремизм одной из линий атаки на Россию
Экстремистские течения, которые стремятся вклиниться между народами и конфессиями, чтобы разобщить их и посеять раздор, являются одной из линий атаки на Россию. Об этом в ходе коллегии ФСБ в расширенном составе заявил президент РФ Владимир Путин.
«Решительно и наступательно нужно бороться с экстремизмом и терроризмом, пресекать любые попытки разобщить и расколоть наше общество, стравить между собой представителей разных национальностей и религий. Мы с вами хорошо понимаем: это одна из линий атак на Россию, на наше многонациональное и многоконфессиональное государство», — заявил российский лидер.
Ранее в ходе заседания Владимир Путин отметил возросшую в период специальной военной операции активность иностранных разведывательных служб. По словам президента, одной из важнейших задач для шпионов из недружественных стран является охота за передовыми отечественными разработками. Глава России поручил сотрудникам спецслужбам пресечь любые попытки кражи российских технологий.
Life.ru