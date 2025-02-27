Путин назвал экстремизм одной из линий атаки на Россию

Экстремистские течения, которые стремятся вклиниться между народами и конфессиями, чтобы разобщить их и посеять раздор, являются одной из линий атаки на Россию. Об этом в ходе коллегии ФСБ в расширенном составе заявил президент РФ Владимир Путин.

«Решительно и наступательно нужно бороться с экстремизмом и терроризмом, пресекать любые попытки разобщить и расколоть наше общество, стравить между собой представителей разных национальностей и религий. Мы с вами хорошо понимаем: это одна из линий атак на Россию, на наше многонациональное и многоконфессиональное государство», — заявил российский лидер.